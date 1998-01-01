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Мухаммадкадыр Абдуллаев проведет свой первый титульный бой за звание чемпиона мира
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B нью-йоркском зале «Мэдисон Сквер Гарден» 11 июня состоится поединок за титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе между пуэрториканцем Мигелем Котто (23-0, 19 KOs) и узбекским боксером Мухаммадкадыром Абдуллаевым (15-1, 12 KOs).
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В Узбекистане - новый председатель государственного телевидения
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Как сообщают источники ИА "Фергана.Ру" в правительственных кругах, что председатель Узтелерадиокомпании Абусаид Кучимов смещен с должности. Он стал заместителем председателя УзТРК (т.е. бывшего самого себя) и теперь будет заведовать Государственным радиовещанием Узбекистана.
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Премьер-министр Грузии посетит Узбекистан с официальным визитом
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Премьер-министра Грузии Зураб Ногаидели 17-18 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом РИА "Новости" сообщили в пятницу в посольстве Грузии в Узбекистане. В ходе визита Зураб Ногаидели встретится с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Узбекистана Эльером Ганиевым, предполагается встреча с другими представителями руководства Узбекистана.
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