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Мухаммадкадыр Абдуллаев проведет свой первый титульный бой за звание чемпиона мира

B нью-йоркском зале «Мэдисон Сквер Гарден» 11 июня состоится поединок за титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе между пуэрториканцем Мигелем Котто (23-0, 19 KOs) и узбекским боксером Мухаммадкадыром Абдуллаевым (15-1, 12 KOs). подробнее


В Узбекистане - новый председатель государственного телевидения

Как сообщают источники ИА "Фергана.Ру" в правительственных кругах, что председатель Узтелерадиокомпании Абусаид Кучимов смещен с должности. Он стал заместителем председателя УзТРК (т.е. бывшего самого себя) и теперь будет заведовать Государственным радиовещанием Узбекистана. подробнее


Премьер-министр Грузии посетит Узбекистан с официальным визитом

Премьер-министра Грузии Зураб Ногаидели 17-18 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом РИА "Новости" сообщили в пятницу в посольстве Грузии в Узбекистане. В ходе визита Зураб Ногаидели встретится с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Узбекистана Эльером Ганиевым, предполагается встреча с другими представителями руководства Узбекистана. подробнее

Кто лучше подходит на роль Национального героя узбекского народа?
Who fits best the role of a national hero for Uzbek people?



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