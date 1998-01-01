Как сообщают источники ИА "Фергана.Ру" в правительственных кругах, что председатель Узтелерадиокомпании Абусаид Кучимов смещен с должности. Он стал заместителем председателя УзТРК (т.е. бывшего самого себя) и теперь будет заведовать Государственным радиовещанием Узбекистана.